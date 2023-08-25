Белоснежный Nissan Leaf 2015 года выпуска продают в Барнауле всего за 729 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Японский электрокар, не загрязняющий воздух, продают в Барнауле за 729 тыс. рублей

Автомобиль Nissan Leaf AT имеет пробег 95 тыс. км. Легковушка с передним приводом и правым рулем имеет мощность двигателя 109 лошадиных сил.

Темные велюровый салон очень украшает Nissan Leaf.

Магнитола у автомобиля - русифицирована. Однако, приборная панель на английском языке. "Японец" имеет диагностическую карту, которая действует до 2025 года.

Из дополнительных опций у автомобиля есть климат-контроль, электрический усилитель руля, а фары светодиодные и противотуманные.

Ранее электрокар Tesla Model Y продавали за 5,9 млн рублей в Барнауле.