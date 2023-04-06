6 апреля
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Автоновости

Экономный немец. Электрокар Tesla Model Y продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Tesla Model Y 2022 года выпуска прямиком из Германии продают за 5,9 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Электрокар Tesla Model Y продают за 5,9 млн рублей в Барнауле
Электрокар Tesla Model Y продают за 5,9 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Tesla Model Y только-только прибыла из Германии и еще не стоит на учете. Срок гарантии нового авто составляет четыре года.

Кроссовер Tesla Model Y построен на базе седана Model 3 с одним важным отличием — пространства в задней части значительно больше. Этот автомобиль выглядит чуть проще, по сравнению со своим братом Model X, однако считается достойным представителем электрокара.

Салон выполнен в минималистичном дизайне. На приборной панели посредине установлен большой 15-дюймовый сенсорный экран. Отделка сидений выполнена из синтетического материала, есть больших размеров панорамная крыша.

У Tesla Model Y автоматическая коробка передач и 346 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 5 секунд, его максимальная скорость — 217 км/ч.

По словам продавца, заряда хватает на 500 км. Электрокар можно заряжать от обычной розетки.

«Зимой никаких проблем в эксплуатации — дважды ездили в Новосибирск и обратно», — заявляет владелец.

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