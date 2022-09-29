Что за харизматичный кабриолет, на котором разъезжают герои боевиков, продают за 1,6 млн рублей в Барнауле

Мустанг — любимый автомобиль героев боевиков. На нем разъезжал Уилл Смит в фильме «Я легенда», Джон Уик едет мстить за свою собаку, а в «Тройном форсаже» на нем покоряют трассу. Altapress.ru предлагает вашему мнению Ford Mustang 2008 года за 1,6 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru .

Ford Mustang — спортивный автомобиль и имеет характерные черты. Длинный капот, короткая задняя часть, обязательные подштамповки на боках, трехсекционные задние фонари. Салон — купе и отделан черной кожей. Он закрывается резиновым тентом, который можно сложить.

В салоне можно настроить подсветку приборов и органов управления, которая использует более 125 различных цветовых фонов. Также в автомобиле есть противотуманные фары, активная противоугонная система и премиальная акустика мощностью 1000 Вт.

«Автомобиль сочетает в себе ретро-дизайн и современный стиль, при этом он смотрится достаточно «круто», чтобы оставаться привлекательным не только для любителей заездов на скорость, но и для тех, кому важен престиж на «каждый день», — описывают эксперты на drom.ru.

Сам же продавец описывает его просто и с любовью: «Редкий и харизматичный».

Ford Mustang имеет бензиновый двигатель на 4 л, автоматическую коробку передач и 210 лошадиных сил. Он разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость — 180 км/ч.

Пробег автомобиля — 140 тыс. км.