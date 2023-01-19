19 января
﻿
Автоновости

Что за хорошую мужскую игрушку продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Владелец с любовью называет автомобиль «хорошей мужской игрушкой». Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска за 2,3 млн рублей
Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска за 2,3 млн рублей
Drom.ru

Toyota Land Cruiser — мощный внедорожник, который способен проехать где угодно: по холмам, лесистым дорогам и самой непроходимой грязи. Наверняка, владелец любил испытывать его в самых разных условиях — ведь его пробег составляет 512 тыс. км.

В автомобиль хозяин вложил немало сил. Улучшил бампер, оборудовал экспедиционный багажник, поставил шноркель и пороги.

«Делал с великой любовью и качеством», — заявляет владелец.

У автомобиля белый кузов и просторный салон, отделанный тканью.

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4,5 л, механическая коробка передач и 211 лошадиных сил. До «сотки» автомобиль разгоняется за 11 секунд, а его максимальная скорость — 180 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 21,5 л в городе, 23,4 л — за его пределами и 16,3 — в смешанном режиме.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость