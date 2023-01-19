Что за хорошую мужскую игрушку продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Владелец с любовью называет автомобиль «хорошей мужской игрушкой». Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Land Cruiser — мощный внедорожник, который способен проехать где угодно: по холмам, лесистым дорогам и самой непроходимой грязи. Наверняка, владелец любил испытывать его в самых разных условиях — ведь его пробег составляет 512 тыс. км.

В автомобиль хозяин вложил немало сил. Улучшил бампер, оборудовал экспедиционный багажник, поставил шноркель и пороги.

«Делал с великой любовью и качеством», — заявляет владелец.

У автомобиля белый кузов и просторный салон, отделанный тканью.

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4,5 л, механическая коробка передач и 211 лошадиных сил. До «сотки» автомобиль разгоняется за 11 секунд, а его максимальная скорость — 180 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 21,5 л в городе, 23,4 л — за его пределами и 16,3 — в смешанном режиме.