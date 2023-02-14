14 февраля
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Автоновости

Что за кроссовер для китайской элиты продают за 8,2 млн рублей в Барнауле

Hongqi E-HS9 2022 года выпуска продают за 8,2 млн рублей. Раньше он был предназначен для китайской элиты, однако с легкой руки дилера автомобиль стал доступен для всех, у кого есть нужная сумма. Объявление размещено на «Авито».

Hongqi E-HS9 2022 года выпуска за 8,2 млн рублей
Hongqi E-HS9 2022 года выпуска за 8,2 млн рублей
Авито

Внешний вид Hongqi внушает уважение. Кузов покрыт хромом и украшен изящной рубиновой полосой. Перед — массивный и более угловатый.

Не менее роскошен внутренний салон. Он отделан черной кожей и украшен деревянными вставками. На приборной панели встроили несколько дисплеев. Все управление ведется через бортовой компьютер — только гладкая поверхность экрана и никаких кнопок.

На подголовниках передних сидений установили телевизоры для пассажиров на заднем ряде. Также для них есть удобные подушки для ног, которые можно выдвинуть по желанию.

За такую роскошь Hongqi и полюбился многим автолюбителям. Ведь хочется почувствовать себя китайским чиновником даже в Алтайском крае. Однако в Сибири его не очень хвалят — автомобиль плохо переносит суровые российские дороги.

У Hongqi электронный двигатель — это вторая причина нелюбви к автомобилю. Электронные «заправки» есть только в Барнауле. У автомобиля автоматическая коробка передач и 550 лошадиных сил.

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