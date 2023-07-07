7 июля
﻿
Автоновости

Что за кроссовер с дружелюбными формами продают за 12,7 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz GLE 2020 года выпуска продают за 12,7 млн рублей в Барнауле.

Mercedes-Benz GLE 2020 года выпуска
Mercedes-Benz GLE 2020 года выпуска
Drom.ru

Владелец рассказывает, что покупал автомобиль у дилера в Барнауле за наличные. За два года он проездил на авто 11 тыс. км.

Mercedes-Benz GLE построен с нуля на базе модульной платформы MHA (Mercedes High Architecture). Автовладельцы отмечают в его внешнем виде его "дружелюбные формы". У кроссовера обтекаемый кузов, увеличенная колесная база и удлиненный сзади бампер, что дает просторности на задних рядах.

Внутри автомобиль отделан кожей и украшен вставками из дерева. У него есть дополнительный третий ряд сидений, который можно сложить и увеличить вместимость багажника.

На приборной панели цифровая комбинация приборов и дисплей мультимедиа выполнены единым блоком, диагональ каждого из экранов — 12,3 дюйма.

У Mercedes-Benz GLE бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость