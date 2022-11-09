Что за легенду отечественного автопрома продают за 1,1 млн рублей в Барнауле

Ладу Нива Легенд 2022 года выпуска продают за 1,1 млн рублей в Барнауле. Теперь у нее более технологичная «начинка». Объявление размещено на Drom.ru .

Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей

АвтоВАЗ объявил об обратном переименовании классического семейства внедорожников Lada 4 на 4 и вернул им прежнее название. Старым моделям дали приставку Legend.

У этой Лады Нивы комплектация Luxe. Она оборудована бортовым компьютером, электроприводом зеркал, подогревом сидений и обогревом заднего стекла.

У аудиосистемы есть подключение через USB и AUX.

Для безопасности в автомобиле установили антиблокировочную систему, систему помощи при экстренном торможении и систему крепления детских автокресел.

Лада Нива Легенд есть в разных расцветках: серебристый, серый, камуфляж. Салон обтянут тканью.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,7 л, механическая коробка передач и 87 лошадиных сил.