9 ноября
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Автоновости

Что за легенду отечественного автопрома продают за 1,1 млн рублей в Барнауле

Ладу Нива Легенд 2022 года выпуска продают за 1,1 млн рублей в Барнауле. Теперь у нее более технологичная «начинка». Объявление размещено на Drom.ru.

Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru

АвтоВАЗ объявил об обратном переименовании классического семейства внедорожников Lada 4 на 4 и вернул им прежнее название. Старым моделям дали приставку Legend.

У этой Лады Нивы комплектация Luxe. Она оборудована бортовым компьютером, электроприводом зеркал, подогревом сидений и обогревом заднего стекла.

У аудиосистемы есть подключение через USB и AUX.

Для безопасности в автомобиле установили антиблокировочную систему, систему помощи при экстренном торможении и систему крепления детских автокресел.

Лада Нива Легенд есть в разных расцветках: серебристый, серый, камуфляж. Салон обтянут тканью.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,7 л, механическая коробка передач и 87 лошадиных сил.

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