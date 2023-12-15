15 декабря
﻿
Автоновости

Что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей

Летний Lexus 2002 года выпуска продают в Барнауле за 1,9 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.
Что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.
«Авито»

Lexus SC — японский спортивный автомобиль класса люкс, выпускавшийся подразделением Lexus компании Toyota с 1991 по 2010 годы.

Четырехместный автомобиль имеет переднее расположение двигателя и привод на задние колеса.

Первое поколение SC дебютировало с двигателем V8 в 1991 году (SC 400), и с рядным шестицилиндровым двигателем в 1992 году (SC 300). Обе модели первого поколения выпускались до 2000 года, когда появилась модель второго поколения.

Выпуск второго поколения начался в 2001 году (SC 430) в кузове кабриолета с двигателем V8.

Для своих не молодых лет автомобиль в превосходном состоянии.

Фишки автомобиля

  • Технически все в идеальном состоянии, своевременное обслуживание;
  • Новая резина
  • Доработан выхлоп
  • Из последнего ТО , комплект ГРМ, масло АКПП с фильтром, масло редуктора.

Владелец отмечает, что во время дождя крышу можно закрыть. Однако автомобиль можно использовать только летом. Зимой Lexus должен хранится в тепле.

Ранее сообщалось, что стильный Maybach в матовой расцветке продают за 50 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость