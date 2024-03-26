26 марта
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Автоновости

Что за миниатюрную версию Bugatti продают в Сибири за 17,7 млн рублей

Bugatti Baby 2024 года выпуска продают в Красноярске за 17,7 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за миниатюрную версию Bugatti продают в Сибири за 17,7 млн рублей.
Что за миниатюрную версию Bugatti продают в Сибири за 17,7 млн рублей.
«Авито»

К 110-летнему юбилею была эксклюзивно выпущена миниатюрная версия модели Type 35.

Отмечается, что версия содержит 75% от оригинала.

С конвейера сошло всего 500 экземпляров.

Именно эта модель Bugatti Baby был одним из первых с номером 26 из 500.

Весь кокпит выполнен в Bugatti дизайне. Особого внимания заслуживает выполненный в натуральную величину четырехспицевый руль.

Выглядит автомобиль просто потрясающе и подойдет в коллекцию любителям.

Ранее сообщалось, что самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за 5 млн рублей.

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