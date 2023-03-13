Что за мощный джип для поездок по оттаявшему Барнаулу продают за 1,2 млн рублей

Хозяин джипа написал, что начал строить автомобиль осенью 2020 года. Теперь в джипе все серьезно, «не для понтов», сообщил автор объявления.

«Мотор откапитален, масло не ест. Генератор перенесен наверх. Колеса CST 38×12, 5×15 5 шт. (новые). Две лебедки. Компрессор встроенный. Водоподготовка. Передний силовой бампер с кенгурином. Задний силовой бампер с калиткой. Фаркоп. Силовые подножки», — перечислил достоинства хозяин джипа.

Также у машины есть дополнительный диодный свет, новые фары. В багажнике дополнительное освещение.

Кстати, не забыли и про шноркель.

Подвески у авто огромные, которые переделали под большой десятидюймовый лифт. Пружины тюнинговые.

«Машину делали мастера специализирующиеся на постройке серьезных внедорожников. С большим опытом. Все сделано качественно и очень крепко», — написал автор объявления.