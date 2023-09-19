Что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей.

Honda CBR 600 F3 - мотоцикл без пробега. Его привезли в Россию с Европы пару месяцев назад. Состояние у байка шикарное как внешне, так и технически.
"Фишки" о которых позаботился продавец
- Полностью промыта система охлаждения, залит новый антифриз;
- MOTUL Motocool Factory Line;
- Ревизия тормозных машинок разборка и чистка а так же новая тормозная жидкость Motul DOT 5.1;
- Новые свечи зажигания оригинал NGK;
- Новый воздушный фильтр;
- Двигатель работает идеально на всех диапазонах;
Тип мотоцикла: спорт-турист. Он будет вашим верным другом не только в городе, но и дальних путешествиях.
Мощность такого байка 100 лошадиных сил, но это не мешает ему разгоняться до высоких скоростей.
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