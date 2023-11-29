Что за новенький внедорожник продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.

Продавец отмечает, что это отличный городской кроссовер с высоким клиренсом и экономичным мотором.
Автомобиль выпустили в июле 2023 года.
Фишки автомобиля
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Светодиодные ходовые огни;
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Светодиодные противотуманные фары;
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Регулируемая рулевая колонка;
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Телескопическая регулировка руля;
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Цветной многофункциональный дисплей;
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Антипробуксовочная система (ТСS);
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Круиз-контроль;
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Кондиционер.
За переключение передач здесь отвечают кулачковые муфты, при этом электроника сглаживает возможные рывки, согласовывая скорости вращения коленвала ДВС и установленного после коробки передач тягового электромотора.
У Mitsubishi бензиновый двигатель на два литра, вариаторная коробка передач и 150 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.