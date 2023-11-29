Mitsubishi ASX продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за новенький внедорожник продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.

Продавец отмечает, что это отличный городской кроссовер с высоким клиренсом и экономичным мотором.

Автомобиль выпустили в июле 2023 года.

Фишки автомобиля

Светодиодные ходовые огни;

Светодиодные противотуманные фары;

Регулируемая рулевая колонка;

Телескопическая регулировка руля;

Цветной многофункциональный дисплей;

Антипробуксовочная система (ТСS);

Круиз-контроль;

Кондиционер.

За переключение передач здесь отвечают кулачковые муфты, при этом электроника сглаживает возможные рывки, согласовывая скорости вращения коленвала ДВС и установленного после коробки передач тягового электромотора.

У Mitsubishi бензиновый двигатель на два литра, вариаторная коробка передач и 150 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.