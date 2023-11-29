29 ноября
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Автоновости

Что за новенький внедорожник продают в Барнауле за 2,7 млн рублей

Mitsubishi ASX продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за новенький внедорожник продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.
Что за новенький внедорожник продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.
«Авито»

Продавец отмечает, что это отличный городской кроссовер с высоким клиренсом и экономичным мотором.

Автомобиль выпустили в июле 2023 года.

Фишки автомобиля

  • Светодиодные ходовые огни;

  • Светодиодные противотуманные фары;

  • Регулируемая рулевая колонка;

  • Телескопическая регулировка руля;

  • Цветной многофункциональный дисплей;

  • Антипробуксовочная система (ТСS);

  • Круиз-контроль;

  • Кондиционер.

За переключение передач здесь отвечают кулачковые муфты, при этом электроника сглаживает возможные рывки, согласовывая скорости вращения коленвала ДВС и установленного после коробки передач тягового электромотора.

У Mitsubishi бензиновый двигатель на два литра, вариаторная коробка передач и 150 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.

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