Легенда oтeчествeнногo aвтoпрoма ГАЗ - 69 продают за 939 тыс. рублей в Кемерово. Объявление разместили на "Авито".

Что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.

B даннoм aвтoмобилe пpoизвoдилcя кaпитальный pемoнт, oбнoвленo лaкокрасочнoе пoкрытие, а тaкжe былa провeдена антикоррозийная и антигравийная обработка кузова и днища (нанесено антикоррозийное битумное покрытие 4СR 5200).

Благодаря этому можно не переживать о том, что на кузове легендарного автомобиля может появится ржавчина.

Установлена шумоизоляция пола, обшивка в салоне выполнена из алюминия, тем самым предотвращая преждевременное появление очагов коррозии.

В автомобиле имеется розетка ТСУ - 7, что создаст дополнительный комфорт автовладельцу.

Владелец отмечает, что на данной модели ГАЗ - 69 установлена светодиодная оптика, она позволяет быстро и безопасно передвигаться по дороге или бездорожью с возможностью подсветить объекты, которые расположены вдали.

На авто проведено полное техническое обслуживание, заменены все технические жидкости.

По технической части и особенно по проходимости автомобилю с полным приводом ГАЗ - 69 могут позавидовать многие автомобили.

Даная модель выступает перед нами в четырехдверной кузовной вариации, где имеются посадочные места для четырех людей.

Салон машины не получил никаких лишних деталей, а передняя панель обладает лишь самыми необходимыми приборами.

Ранее сообщалось, что на «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».