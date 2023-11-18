На «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».

Владелец отмечает, что самокат имеет самую максимальную комплектацию: элeктpогуceница, клaccичеcкoе мотор-колесо, лыжа, грузовое колесо.

В комплекте:

Задняя гусеница

Заднее колесо

Передняя лыжа

Переднее колесо

Скоростное ЗУ

Набор инструментов.

Особенности:

Подключение к телефону через приложение

Противоугонная система

Шины с антипроколом

Быстросъемная батарея.

Все части меняются, подходит для езды зимой, а также по бездорожью и в летнее время.

Тормозная система: передний и задний масляный тормоза + электронный тормоз.

Подвеска: двойная пневморычажная перед и зад.