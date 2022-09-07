Что за огромный пикап продают со слезами на глазах за 8,6 млн рублей в Алтайском крае

Ram 1500 больших размеров продается за 8.6 млн рублей в Рубцовске. Его габариты: 5916×2084×1971 в мм. Автор пишет в объявлении на drom.ru , что продает его «со слезами на глазах».

С таким пикапом действительно будет грустно расставаться любому владельцу. Он в хорошем состоянии: без ДТП и без полировки кузова. Превосходного белого цвета с black оформлением и с практичным черным кожаным салоном.

Владелец купил автомобиле в автосалоне RAMTRUCK 30 декабря 2021 года. Его произвели в Америке. За это время он проездил на пикапе 31 тыс. км.

«Автомобиль заказывал и делал под себя с чистой совестью. К сожалению. обстоятельства вынуждают. Продаю со слезами на глазах!» — пишет автор в объявлении.

Кушает такой гигант прилично: почти 16 л. Но и имеет около 400 лошадиных сил. Также в автомобиле есть бензиновый двигатель на 5,7 л, АКПП коробку передач.

Автомобиль имеет электропороги, панорамную крышу камеры по кругу, подогревы и вентиляции всех сидений. Также установлена оригинальная выхлопная система MOPAR. Владелец заявляет, что у нее «мощный, брутальный выхлоп».