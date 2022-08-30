Что за полноценный дом на колесах продается за полмиллиона рублей в Барнауле

Грузовой фургон Toyota Delivery 1994 года продается за 490 тыс. рублей в Барнауле. Автор объявления на drom.ru с гордостью заявляет: «Полноценный дом на колесах! Либо фудтрак».

Пузатенький грузовой фургон немного пошарпан, но выглядит вполне жизнерадостно. Он раскрашен в белый и голубой цвет, на крыльях красуются ярко-желтые китайские символы. На передних сиденьях натянуты теплые шерстяные чехлы.

Toyota Delivery , 1994 год Drom.ru

В автомобиле установлена механическая коробка передач. Toyota Delivery имеет 84 лошадиные силы, дизельный двигатель и 5 тыс. км пробега.

«Электрика вся работает, печка тоже. Зимняя резина — новая, а летняя имеется», — описывает владелец.

Toyota Delivery , 1994 год Drom.ru Toyota Delivery , 1994 год Drom.ru Toyota Delivery , 1994 год Drom.ru Toyota Delivery , 1994 год Drom.ru

Автор объявления уточняет, что в случае поломки к фургону хорошо подойдут запчасти от Toyota Dyna или Toyo Iсe.

Из фургона можно сделать полноценный дом на колесах. Или использовать для торговли и разместить в нем точку стрит-фуда. Тем более что автомобиль может вместить почти 5 тонн.