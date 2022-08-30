30 августа
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Автоновости

Что за полноценный дом на колесах продается за полмиллиона рублей в Барнауле

Грузовой фургон Toyota Delivery 1994 года продается за 490 тыс. рублей в Барнауле. Автор объявления на drom.ru с гордостью заявляет: «Полноценный дом на колесах! Либо фудтрак».

Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru

Пузатенький грузовой фургон немного пошарпан, но выглядит вполне жизнерадостно. Он раскрашен в белый и голубой цвет, на крыльях красуются ярко-желтые китайские символы. На передних сиденьях натянуты теплые шерстяные чехлы.

Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru

В автомобиле установлена механическая коробка передач. Toyota Delivery имеет 84 лошадиные силы, дизельный двигатель и 5 тыс. км пробега.

«Электрика вся работает, печка тоже. Зимняя резина — новая, а летняя имеется», — описывает владелец.

Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru
Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru
Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru
Toyota Delivery, 1994 год
Toyota Delivery, 1994 год
Drom.ru

Автор объявления уточняет, что в случае поломки к фургону хорошо подойдут запчасти от Toyota Dyna или Toyo Iсe.

Из фургона можно сделать полноценный дом на колесах. Или использовать для торговли и разместить в нем точку стрит-фуда. Тем более что автомобиль может вместить почти 5 тонн.

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