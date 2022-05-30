30 мая
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Автоновости

Почти «совершеннолетняя» Toyota Camry с «не рваным и не затертым салоном» продается в Барнауле за 837 тыс. рублей

17-летний черный седан Toyota Camry, выпущенный в 2005 году, продается в Барнауле за 837 тыс. рублей. Такое объявление появилось на drom.ru.

Черный седан Toyota Camry, выпущенный в 2005 году, продается в Барнауле за 837 тыс. рублей.
Черный седан Toyota Camry, выпущенный в 2005 году, продается в Барнауле за 837 тыс. рублей.
drom.ru

По словам продавца, косметическое и техническое состояние автомобиля — «отличное». Стекла и оптика оригинальные, у всех деталей есть VIN-коды (уникальные номера. — Прим. ред.), а салон «не затертый и не рваный».

Автор объявления отмечает, что подвеска в машине «плотная и без посторонних звуков». Также имеется сигнализация с автозапуском.

Двигатель бензиновый. Его объем составляет 2,4 литра, а мощность — 152 лошадиных силы. Коробка передач автоматическая. Привод передний.

Добавим, что пробег «леворукого» авто — 212 тыс. км.

По словам владельца, возможны торг и обмен.

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