Почти «совершеннолетняя» Toyota Camry с «не рваным и не затертым салоном» продается в Барнауле за 837 тыс. рублей

17-летний черный седан Toyota Camry, выпущенный в 2005 году, продается в Барнауле за 837 тыс. рублей. Такое объявление появилось на drom.ru .

Черный седан Toyota Camry, выпущенный в 2005 году, продается в Барнауле за 837 тыс. рублей.

По словам продавца, косметическое и техническое состояние автомобиля — «отличное». Стекла и оптика оригинальные, у всех деталей есть VIN-коды (уникальные номера. — Прим. ред.), а салон «не затертый и не рваный».

Автор объявления отмечает, что подвеска в машине «плотная и без посторонних звуков». Также имеется сигнализация с автозапуском.

Двигатель бензиновый. Его объем составляет 2,4 литра, а мощность — 152 лошадиных силы. Коробка передач автоматическая. Привод передний.

Добавим, что пробег «леворукого» авто — 212 тыс. км.

По словам владельца, возможны торг и обмен.