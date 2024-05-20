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Автоновости

Что за популярный квадроцикл для начинающих продают в Барнауле за 219 тыс. рублей

GRIZZLY 300 сс продают в Барнауле за 219 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за популярный квадроцикл для начинающих продают в Барнауле за 219 тыс. рублей.
Что за популярный квадроцикл для начинающих продают в Барнауле за 219 тыс. рублей.
«Авито»

GRIZZLY 300 сс Линейка Grizzly довольно обширна, чем и обеспечивается ее популярность.

Данная модель станет хорошим вариантом для начинающих.

Квадроцикл относится к утилитарным моделям, позволяющим перемещаться без проблем в разных дорожных условиях. Проходимость обеспечивается колесами с хорошими грунтозацепами, достаточным дорожным просветом, независимой подвеской.

Силовая установка, хоть и не обладает значительными объемными показателями, но имеет неплохой крутящий момент.

Характеристики:

  • Трансмиссия - механика
  • Мощность - 22 лошадиные силы
  • Система привода - задний привод
  • Диаметр колес - R10

Ранее сообщалось, что Chevrolet Camaro продают в Сибири за 5,2 млн рублей.

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