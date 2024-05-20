Что за популярный квадроцикл для начинающих продают в Барнауле за 219 тыс. рублей.

GRIZZLY 300 сс Линейка Grizzly довольно обширна, чем и обеспечивается ее популярность.
Данная модель станет хорошим вариантом для начинающих.
Квадроцикл относится к утилитарным моделям, позволяющим перемещаться без проблем в разных дорожных условиях. Проходимость обеспечивается колесами с хорошими грунтозацепами, достаточным дорожным просветом, независимой подвеской.
Силовая установка, хоть и не обладает значительными объемными показателями, но имеет неплохой крутящий момент.
Характеристики:
- Трансмиссия - механика
- Мощность - 22 лошадиные силы
- Система привода - задний привод
- Диаметр колес - R10
Ранее сообщалось, что Chevrolet Camaro продают в Сибири за 5,2 млн рублей.
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