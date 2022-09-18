18 сентября
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Автоновости

Что за самый быстрый автомобиль продают за 6 млн рублей в Барнауле

BMW X6 M II с 575 лошадиными силами продают за 5,9 млн рублей в Барнауле. Это один из самых быстрых внедорожников в столице Алтайского края. Объявление размещено на auto.ru.

BMW X6 M II за 5,9 млн рублей
BMW X6 M II за 5,9 млн рублей
Auto.ru

Этому быстрому внедорожнику почти четыре года. Владелец покупал его новым у официального дилера в городе Ростов-на-Дону в 2019 году. Из салона он выехал в марте этого же года.

BMW X6 M II весьма неплох. У него черный глянцевый кузов и кожаный салон. Продавец подчеркивает, что автомобиль «полностью в родной краске» — в нем нет ни одного крашеного элемента.

Также BMW почти ни разу за три года не попадал в ДТП.

«Было несколько легких ДТП, из серии „прижались бампером на парковке“, которые обычно никто и не оформляет. Но из соображений КАСКО, было решено оформить. Везде участвовали только бампера. По факту, по сей день все в родной краске и ничего не меняно». — описывает продавец.

Внедорожник привлекает не только тем, что может проехать по плохим российским дорогам, но и своей скоростью. 575 лошадиных сил — довольно мощно. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4 секунды. А его максимальная скорость — 250 км/ч.

BMW X6 имеет бензиновый двигатель на 4,4 л и автоматическую коробку передач. По паспорту, автомобиль расходует 11 л. Его пробег почти за четыре года — 58 тыс. км.

«Сегодня новый Х6М в подобной комплектации стоит более 20 млн рублей», — отмечает владелец автомобиля.

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