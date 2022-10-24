Что за самый дорогой внедорожник продают за 37 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz G-Class 2022 года выпуска продают за 37,5 млн рублей в Барнауле. Он абсолютно новый. Объявление размещено на Drom.ru .

Mercedes-Benz G-Class, 2022 года выпуска за 37 млн рублей

Mercedes-Benz G-Class довольно мощный, как внешне, так и внутренне. У него матовый черный кузов и ярко-красный кожаный салон.

У него улучшенные внедорожные качества. Так дорожный просвет у джипа этого класса достигает 241 мм.

В автомобиле установлена система G-Mode нового поколения. Она меняет настройки амортизаторов и рулевого управления для повышения внедорожных возможностей.

В салоне установлен большой дисплей. Одна его часть отвечает за комбинацию приборов. А вторая — за мультимедию.

У Mercedes-Benz G-Class целых 585 лошадиных сил. Он разгоняется за 4,5 секунд. Его максимальная скорость — 220 км/ч.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач. По паспорту, он расходует в городе 16,5 л, а за его пределами — 11 л.