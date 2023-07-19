Что за самый известный американский автомобиль продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2022 года выпуска продают за 7,3 млн рублей в Барнауле.

Jeep Wrangler называют самым узнаваемым американским автомобилем, так как его дизайн базируется на образе Willys MB еще 1941 года. В 2017 году четвертое поколение автомобилей все еще сохраняет верность традициям, но имеет свои уникальные черты.

Светотехника нового Wrangler выполнена на LED-элементах, а передние габаритные огни сделаны в виде кольца внутри фары. Дизайн кузова внедорожника отличают ярко выраженная подоконная выштамповка и грань на решетке радиатора.

Салон нового Wrangler Unlimited также выполнен в традиционном для модели дизайне, но с применением современных технологий. Так на приборной панели установлен крупный дисплей мультимедийной системы до 8,4 дюймов.

У Jeep Wrangler бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил. Время разгона - 7,3 секунд, максимальная скорость - 159 км/ч.

Автомобиль расходует на 100 км, по паспорту, 15,6 л в городе, 8,8 л за его пределами и 11,3 л в смешанном режиме.