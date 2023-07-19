19 июля
﻿
Автоновости

Что за самый известный американский автомобиль продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2022 года выпуска продают за 7,3 млн рублей в Барнауле.

Jeep Wrangler 2022 года выпуска
Jeep Wrangler 2022 года выпуска
Drom.ru

Jeep Wrangler называют самым узнаваемым американским автомобилем, так как его дизайн базируется на образе Willys MB еще 1941 года. В 2017 году четвертое поколение автомобилей все еще сохраняет верность традициям, но имеет свои уникальные черты.

Светотехника нового Wrangler выполнена на LED-элементах, а передние габаритные огни сделаны в виде кольца внутри фары. Дизайн кузова внедорожника отличают ярко выраженная подоконная выштамповка и грань на решетке радиатора.

Салон нового Wrangler Unlimited также выполнен в традиционном для модели дизайне, но с применением современных технологий. Так на приборной панели установлен крупный дисплей мультимедийной системы до 8,4 дюймов.

У Jeep Wrangler бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил. Время разгона - 7,3 секунд, максимальная скорость - 159 км/ч.

Автомобиль расходует на 100 км, по паспорту, 15,6 л в городе, 8,8 л за его пределами и 11,3 л в смешанном режиме.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость