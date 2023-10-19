Что за самый роскошный кроссовер продают в Барнауле за 3,9 млн рублей.

Интерьер

С ощущением качества в Monjaro полный порядок. Интерьер вплоть до потолка укутан в алькантару, кожу и податливый пластик с имитацией прострочки. Все нажимается с приятными усилиями, а мягкие вольвовские подрулевые рычажки просто приятно трогать без повода. В общем, качественный и во многом весьма роскошный интерьер.

Посадка и обзорность со стойками умеренной толщины тоже практически европейские. Валики кресла обнимают очень плотно, поясничный подпор регулируется не только по вылету, но и по высоте, плюс передний край подушки можно задрать словно в спорткаре. А самое неожиданное, что сесть при желании можно низко, что в китайских автомобилях встречается крайне редко. Единственный нюанс, касающийся базовой эргономики, заметят разве что водители ростом выше 185 см - им может немного не хватать диапазона регулировки руля по вылету.

Что за самый роскошный кроссовер продают в Барнауле за 3,9 млн рублей. drom.ru

Практичность

Два подстаканника со шторкой, двухэтажный центральный тоннель с разъёмами USB двух разных форматов, удобная полочка с беспроводной зарядкой, бокс в подлокотнике — в Monjaro вы без проблем пристроите свой смартфон и мелкие вещи. Для зимы есть полный набор теплых опций, в том числе подогрев руля, лобового стекла и форсунок. Однако все включается через тачскрин в несколько нажатий. А круговой обзор дает шикарную картинку, но только пока на дороге сухо — омывателей на камерах нет.

По официальным данным, объем багажника составляет 562 л. На деле он, конечно, поменьше, особенно с учетом высокого пола. Слева есть небольшая ниша, куда можно положить канистру с «омывайкой», под полом имеется дополнительный лоток, а в подвале — докатка. Можно сказать, что с точки зрения грузопассажирских возможностей Monjaro вполне соответствует среднестатистическим «китайцам», но подполье у него сделано по-европейски аккуратно.

Что за самый роскошный кроссовер продают в Барнауле за 3,9 млн рублей. drom.ru

Езда

Старт «в две педали» на Monjaro происходит неожиданно ярко. Гидротрансформатор позволяет раскрутить мотор, после чего следует бодрый рывок. Эмоций прибавляют ощутимые пинки на переключениях.

Плавный старт с места, логичные и шустрые переключения, отзывчивая педаль газа и никаких «роботизированных» заморочек — даже в сложных ситуациях, вроде активного движения в плотном потоке или шустрого ускорения после наката, силовой агрегат Monjaro ни разу не заставил усомниться в точности калибровок двигателя и коробки.

У Geely бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 238 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за самый быстрый и комфортный пикап в мире продают в Барнауле за 9,3 млн рублей.