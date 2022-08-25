Что за самый старый автомобиль продают в Барнауле и почему просят за него миллионы

Продаваемый «старичок» — 1954 года выпуска. Для владельца автомобиль был своего рода проектом, над которым он работал несколько лет.
В автомобиле поменяли коробку передач на новую 5-ступенчатую механику, расширили колесные арки и изменили форму дверей.
«Внутренний мир» машины собрали из нескольких запчастей других автомобилей. Владелец поставил вакуумный усилитель тормозов от Toyota Land Cruiser 80, двигатель УАЗ и гидроусилитель от «Волги».
ГАЗ-69 имеет бензиновый двигатель и 1000 км пробега. В салоне — черные кожаные сиденья. А корпус ярко-оранжевого цвета.
Потенциальные покупатели от усовершенствованного «газика» в восторге:
«Красава! Дешевле не отдавай, лучше себе оставь!» — пишут люди в комментариях к объявлению.