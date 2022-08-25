25 августа
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Автоновости

Что за самый старый автомобиль продают в Барнауле и почему просят за него миллионы

ГАЗ-69, которому почти 70 лет, продают в Барнауле за 2,5 млн рублей. Стоит отметить, что автомобиль в отличном состоянии. Об этом сказано в объявлении на drom.ru. Древнее машин в краевой столице в продаже нет.

68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru

Продаваемый «старичок» — 1954 года выпуска. Для владельца автомобиль был своего рода проектом, над которым он работал несколько лет.

В автомобиле поменяли коробку передач на новую 5-ступенчатую механику, расширили колесные арки и изменили форму дверей.

68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru

«Внутренний мир» машины собрали из нескольких запчастей других автомобилей. Владелец поставил вакуумный усилитель тормозов от Toyota Land Cruiser 80, двигатель УАЗ и гидроусилитель от «Волги».

ГАЗ-69 имеет бензиновый двигатель и 1000 км пробега. В салоне — черные кожаные сиденья. А корпус ярко-оранжевого цвета.

68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru
68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru
68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru
68-летний ГАЗ-69
68-летний ГАЗ-69
Drom.ru

Потенциальные покупатели от усовершенствованного «газика» в восторге:

«Красава! Дешевле не отдавай, лучше себе оставь!» — пишут люди в комментариях к объявлению.

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