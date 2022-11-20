Что за «снежную королеву» продают за 800 тыс. рублей в Барнауле

Honda Fit Shuttle 2011 года выпуска продают за 825 тыс. рублей в Барнауле. Несмотря на 11 летний стаж у нее идеальное состояние. Объявление размещено на Авито .

Honda Fit Shuttle, 2011 года выпуска за 825 тыс. рублей

Автомобиль пусть и не новый, но по заверению продавца, в отличном состоянии. Кузов выкрашен в красивый цвет «Снежная королева». Салон отделан кожей и тканью.

«В автомобиле все блестит. Ни грамма ржавчины», — отмечает владелец.

В автомобиле установлены система курсовой устойчивости, антибуксировочная и антизаносная системы, климат- и круиз-контроль.

В салоне же есть аудио-система, а для удобства водителя — мультируль. Некоторые элементы в салоне подсвечива. тся, например, подстаканники и приборная панель.

У Honda Fit Shuttle гибридный двигатель на 1,3 л, коробка передач вариатор и 88 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном режиме, по паспорту, 3,3 л на 100 км.