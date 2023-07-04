4 июля
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Автоновости

Что за солидный внедорожник продают по цене двушки в центре в Барнауле

Kia Mohave 2021 года выпуска продают за 5 млн рублей в Барнауле.

Kia Mohave 2021 года выпуска
Kia Mohave 2021 года выпуска
Drom.ru

Kia Mohave 2021 года претерпел глубокую комплексную модернизацию. Дизайнеры серьезно переработали внешний вид авто. Поставили новые передние крылья, капот и дверцу багажника, которая стала электронной. Также применили другие бамперы и поставили новую решетку радиатора и светотехнику.

Салон также значительно изменился. Сиденья обтянули кожей, на приборной панели установили медиасистему с крупным 12,3-дюймовым экраном. Она имеет функцию голосового управления и автоматическое обновление навигационных карт.

У Kia Mohave дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. Его пробег - 10,8 тыс. км.

Владелец согласен обменять автомобиль на другую машину за 2 млн с доплатой или на муку, зерно, семечку за 5,7 млн рублей.

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