Что за стильную молодежную «машинку» продают за 6,5 млн рублей в Барнауле

BMW 2 серии в красивом фиолетовом цвете продают за 6,5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

BMW 2 серии — это спортивный автомобиль с купе-кузовом. Внешний вид отличается атлетическим дизайном с выраженной динамикой. У него вытянутый корпус с подчеркнутыми гранями.

Другие характерные отличия — развесовка по осям 50 на 50, мощные двигатели и интеллектуальные технологии EfficientDynamics.

Владелец ласково называет автомобиль «отличной молодежной машинкой».

Салон отделан кожей. Дополнительное место дают сдвигающиеся и складывающиеся сиденья, а также складной пол багажного отсека.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 387 лошадиных сил. До «сотки» BMW разгоняется за рекордные 4 секунды. Его максимальная скорость — 250 км/ч.