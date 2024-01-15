Что за суперседан, который создал Huawei продают в Сибири за 6,5 млн рублей

Avatr 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 6,5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Changan выпустил суперседан Avatr 12, созданный вместе с Huawei.

Лобовое стекло на новом автомобиле заходит вплоть до поперечины крыши, соединяющей центральные стойки. Его верхняя часть (над головами передних пассажиров) имеет функцию затемнения.

При этом у основания лобового стекла также предусмотрен дисплей, состоящий из 10 500 точек. Его можно использовать для отображения приветствия, рисунков и разных фраз.

Представленный фастбек получил безрамочные двери, выдвижной спойлер на корме и колеса диаметром на 20 или 21. Вместо зеркал установлены камеры. Из особенностей салона Avatar 12 стоит отметить наличие своеобразного пояса над передней панелью. В нем китайцы разместили длинный 35,4-дюймовый дисплей с разрешением 4K.

Интересно, что оба передних кресла в машине имеют откидные подставки для ног: водитель вполне может расслабиться, доверив управление машиной продвинутому автопилоту. Для отделки интерьера китайцы использовали кожу наппа и деревянный шпон.

У Avatr автоматическая коробка передач и электродвигатель на 578 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что 45-летний Cadillac продают в Барнауле за 515 тыс. рублей.

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