Cadillac DE Ville 1979 года выпуска продают в Барнауле за 515 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Cadillac Deville или Cadillac de Ville — полноразмерные легковые автомобили американской фирмы Cadillac, отделения корпорации General Motors выпускавшиеся в 1949—2005 годах.

В 1979 модельном году квадратные ячейки решетки радиатора стали мельче.

Новая конструкция кузова обладала повышенной структурной целостностью, все контактные поверхности были усилены для избежания разбалтывания и дребезга при езде по неровной дороге. Для защиты от коррозии использовались панели из оцинкованной стали и биметаллов, уменьшилось количество мест скопления воды и грязи.

45-летний Cadillac продают в Барнауле за 515 тыс. рублей. "Авито"

Полностью переработанный салон стал даже немного просторнее: увеличилось пространство для ног и над головой задних пассажиров, больше стал багажник. Новая конструкция дверей упростила вход и выход, а изменённые замки обеспечили более чёткое их запирание.

Новая передняя панель была лучше организована: все необходимые водителю органы управления находились слева, справа, по центру автомобиля были расположены общие приборы, такие как климат-контроль и радио.

В новой системе автоматического климат-контроля компрессор кондиционера работал только тогда, когда это было необходимо, экономя топливо.

У Cadillac автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 4,1 л и 144 лошадиных сил.

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