9 января
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Автоновости

В Сибири продают гибридный внедорожник за 8 млн рублей

LiXiang 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 8 млн рублей. Объявление выставили на «Авито».

В Сибири продают гибридный внедорожник за 8 млн рублей.
В Сибири продают гибридный внедорожник за 8 млн рублей.
«Авито»

Кузов L9 на 80% изготовлен из высокопрочной, термо-формованной стали в сочетании с двойными передними балками из алюминиевого сплава, что позволяет смягчить лобовой удар и защитить водителя и пассажиров.

В автомобиле установлено 12 подушек безопасности.

Привычной приборной панели у водителя нет, есть небольшой дисплей на руле, который отображает скорость, запас хода и режим езды. А вот проекция на лобовом окне достойна отдельного внимания, она полностью заменят классическую приборную панель.

Рассеянное освещение создает уютную, гостеприимную атмосферу для всех пассажиров.

Отмечается, что зарядные подставки специально разработаны для более быстрой зарядки телефонов различных марок.

У LiXiang 450 лошадиных сил, гибридный двигатель и автоматическая коробка передач.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce с небольшим пробегом продают в Сибири за 32 млн рублей.

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