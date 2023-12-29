Rolls-Royce 2021 года выпуска продают в Новосибирске за 32 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Rolls-Royce с небольшим пробегом продают в Сибири за 32 млн рублей.

Rolls-Royce Dawn — безупречно роскошный, изящно спроектированный кабриолет с бескомпромиссной детализацией и непередаваемым ощущением спонтанности, яркости и удовольствия от поездок.

Впервые увидевший свет в 2016 году, автомобиль опережает время по техническому оснащению и притягивает к себе взгляды, как бы не менялись тренды. Он дарит непередаваемые эмоции при вождении, окружает пассажиров роскошью, поражает выверенной до миллиметра эргономикой и отдает должное блистательному дизайну своих предшественников.

При разработке внешности Dawn дизайнеры вдохновлялись эталонными кабриолетами марки, выпущенными в 40-х и 50-х годах 20 века.

Это едва ли не самый красивый кабриолет в мире, поражающий уровнем материалов отделки и безупречностью стиля. Он одинаково органично выглядит на вечерних променадах по мегаполису, трассе Ривьеры и летней приморской набережной. Созданный на основе «собрата» Wraith, автомобиль отличается от него стильной внешностью и особой технологичностью.

Rolls-Royce с небольшим пробегом продают в Сибири за 32 млн рублей. "Авито"

Мощный и красивый

Благодаря техническим инновациям и клиренсу 140 мм Rolls-Royce Dawn отлично «держит» дорогу и стабилен даже при скорости, близкой к максимальной. Дорожный просвет оптимален для автомобилей, которые передвигаются преимущественно по городским дорогам и загородным магистралям.

Интерьер кабриолета отделан кожей и деревом, которые оттеняют хромированные детали. Салон можно за считанные мгновения закрыть «изюминкой» модели — мягким верхом, который полностью поднимается и опускается за 22 секунды (при скорости, не превышающей 55 км/ч). Электропривод выполняет все операции плавно и почти бесшумно, позволяя наслаждаться ветром и солнцем, а при необходимости — укрыться от превратности погоды.

Rolls-Royce с небольшим пробегом продают в Сибири за 32 млн рублей. "Авито"

Комфортный и безшумный

В багажнике на 244 литра поместится все, что нужно для комфортного путешествия. Объем можно увеличить до 295 л, если полностью поднять многослойный мягкий верх. Он, кстати, коренным образом отличается от всех ранее доступных конструкций. Инженеры «Роллс-Ройс» превзошли себя и создали кабриолет, которому нет аналогов по бесшумности — при закрытом верхе в нем также тихо, как и в полноценном купе Rolls-Royce Wraith. Даже в длительной поездке водитель и пассажиры не ощутят малейшего дискомфорта.

Для удобства парковки в автомобиле есть парктроники спереди и сзади. Дверь и крышка багажника оснащены электродоводчиками, а передние сиденья — электрорегуляцией. Водитель и пассажиры также оценят ультрасовременный климат-контроль на 4 независимые зоны, лобовое стекло с ламинацией для лучшего поглощения УФ-излучения и совершенную аудиосистему с 16 колонками, 2 сабвуферами и 60-ваттным усилителем.

Ранее стало известно, что за летний автомобиль продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.

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