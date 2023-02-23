Что за утонченный Lexus продают за 5 млн рублей в Барнауле

Lexus RX450h 2018 года выпуска с утонченными формами продают за 5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Этот Lexus выглядит довольно стильно. Кузов выкрашен в цвет серого металла, который отливает на солнце. У него округлый перед и при этом граненые крылья.

Салон отделан черной кожей. Сиденья с электроприводом, памятью и подогревом. На крыше — люк. На приборной панели установлен небольшой дисплей с видом камеры заднего вида и мультимедийной системой.

Для удобства водителя у автомобиля есть множество вспомогательных систем. Система распределения тормозного усилия, электронного контроля устойчивости, помощи при спуске с горы и при старте на подъеме, а также вспомогательная система торможения.

Lexus оснащен новейшей системой гибридного привода, в которой сочетаются два электрических двигателя и 3,5-литровый бензиновый силовой агрегат V6.

Коробка передач — вариатор, его мощность — 263 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 7,7 секунд, его максимальная скорость — 200 км/ч.