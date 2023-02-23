23 февраля
﻿
Автоновости

Что за утонченный Lexus продают за 5 млн рублей в Барнауле

Lexus RX450h 2018 года выпуска с утонченными формами продают за 5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus RX450h
Lexus RX450h
Drom.ru

Этот Lexus выглядит довольно стильно. Кузов выкрашен в цвет серого металла, который отливает на солнце. У него округлый перед и при этом граненые крылья.

Салон отделан черной кожей. Сиденья с электроприводом, памятью и подогревом. На крыше — люк. На приборной панели установлен небольшой дисплей с видом камеры заднего вида и мультимедийной системой.

Для удобства водителя у автомобиля есть множество вспомогательных систем. Система распределения тормозного усилия, электронного контроля устойчивости, помощи при спуске с горы и при старте на подъеме, а также вспомогательная система торможения.

Lexus оснащен новейшей системой гибридного привода, в которой сочетаются два электрических двигателя и 3,5-литровый бензиновый силовой агрегат V6.

Коробка передач — вариатор, его мощность — 263 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 7,7 секунд, его максимальная скорость — 200 км/ч.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость