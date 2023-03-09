9 марта
﻿
Автоновости

Что за злую кошку с огромной мощностью продают за 5 млн рублей в Барнауле

Jaguar XK 2009 года выпуска продают за 5 млн рублей в Барнауле. Владелец называет ее ласково «злой кошкой». Объявление размещено на Drom.ru.

Jaguar XK за 5 млн рублей
Jaguar XK за 5 млн рублей
Drom.ru

Автомобиль выкрашен в черный глянцевый цвет. У него вытянутый круглый бампер с решеткой, вдохновленной моделью 1961 года.

У Jaguar несущий кузов, выполненный из алюминиевых деталей. Это сделало автомобиль более жестким и легким. Салон же отделан светло-бежевой кожей и деревом.

Владельцу доступны премиальные функции, как система запуска двигателя без ключа, светодиодные фары, обогрев рулевого колеса, аудиосистема Bowers and Wilkins, навигация, климат-контроль и другие.

«В живую машина смотрится — просто бомба! Тачку нужно смотреть и самому прокатиться за рулем, чтобы понимать, что за автомобиль», — объясняет владелец.

У Jaguar бензиновый двигатель на 5 л, автоматическая коробка передач и 510 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется всего за 5 секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 18,9 л в городе, 8,6 л на трассе и 12,3 л в смешанном цикле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость