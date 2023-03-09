Что за злую кошку с огромной мощностью продают за 5 млн рублей в Барнауле

Jaguar XK 2009 года выпуска продают за 5 млн рублей в Барнауле. Владелец называет ее ласково «злой кошкой». Объявление размещено на Drom.ru.

Автомобиль выкрашен в черный глянцевый цвет. У него вытянутый круглый бампер с решеткой, вдохновленной моделью 1961 года.

У Jaguar несущий кузов, выполненный из алюминиевых деталей. Это сделало автомобиль более жестким и легким. Салон же отделан светло-бежевой кожей и деревом.

Владельцу доступны премиальные функции, как система запуска двигателя без ключа, светодиодные фары, обогрев рулевого колеса, аудиосистема Bowers and Wilkins, навигация, климат-контроль и другие.

«В живую машина смотрится — просто бомба! Тачку нужно смотреть и самому прокатиться за рулем, чтобы понимать, что за автомобиль», — объясняет владелец.

У Jaguar бензиновый двигатель на 5 л, автоматическая коробка передач и 510 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется всего за 5 секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 18,9 л в городе, 8,6 л на трассе и 12,3 л в смешанном цикле.