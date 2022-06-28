28 июня
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Автоновости

Чтобы не было аварий. В России хотят «замедлить» электросамокаты

Суд по правам человека попросил Правительство ускорить принятие проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа о скорости для самокатов, моноколес и гироскутеров.

Электросамокат
Электросамокат
СС0

Сейчас скоростной предел в 25 км/ч существует только на арендованных СИМах (средствах индивидуальной мобильности). В СПЧ отмечают, что такая норма нужна не только для тех, пользуется шеринговым видом транспорта.

Пока что человек на электросамокате считается пешеходом и не несет никакой ответственности за превышение скорости. Если поправки в ПДД будут приняты, СИМы выделят в отдельную категорию.

Планируется, что все ввозимые в Россию моноколеса, гироскутеры и электросамокаты должны будут иметь ограничитель скорости в 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках и систему спутникового слежения.

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