Чтобы спасти Барнаул от пробок, вырубят деревья, расширят объездную дорогу и мост

Дорожники проводят масштабные работы на одном из самых загруженных участков Барнаула — шоссе Ленточный бор. Специалисты планирует расширить один из участков до 4 полос и таким образом избавиться от серьезных заторов. Корреспондент altapress.ru побывал на месте и выяснил, как проходят работы.

Как изменят мост

С конца июня на объездной дороге специалисты проводят реконструкцию моста через Барнаулку. Он построен в 1997 году, последний раз мост капитально ремонтировали более 10 лет назад. Николай Данилин, директор «Барнаульского ДСУ-4», отметил, что тогда усилили опорные части. Однако спустя время появились трещины, несущая способность не до конца отвечала современным нагрузкам.

«Поэтому и назрела необходимость реконструкции мостового перехода и участка дороги от моста до улицы Кутузова», — сказал Николай Данилин.

Работы на дороге в объезд Барнаула. Altapress.ru

После окончания работ объект будет выглядеть по-другому. У существующего было 18 балок пролетных строений. Теперь же их станет 42, и иной конфигурации. Специалисты уже выполнили демонтаж пролетного строения, проводят работы по устройству дополнительных буронабивных свай. После этого начнут монтаж новых пролетных строений. Сейчас ширина моста 10 метров, а будет — около 15.

Николай Данилин,

директор «Барнаульского ДСУ-4»:

Задача этого года — расширить одну часть моста, направить туда движение. В зимний период, если позволит погода, заняться другой стороной: монтажом и расширением. В следующем году мы получим четырехполосный участок.

В работах задействованы около 18 человек. Используется различная техника, в том числе буровая установка. По проекту предусмотрено 28 скважин под буронабивные сваи. Их глубина от 18 до 20 метров.

На время реконструкции дорожники ограничили движение под мостом. Для удобства жителей сделали временную переправу через реку Барнаулку. Это позволит им быстрее добираться до центра краевой столицы.

Расширение дороги

В этом году специалисты также начнут расширение проезжей части шоссе Ленточный бор: на участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова. В будущем автомобилисты смогут ездить по двум полосам в каждую из сторон.

На трассе появятся барьерные ограждения, тротуары, новая разметка. Николай Данилин отметил, что благодаря изменениям заметно повыситься пропускная способность дороги. На разгруженном участке будет происходить меньше ДТП. Сейчас ширина проезжей части — 9 метров, а станет — 15.

Работы на дороге в объезд Барнаула. Altapress.ru

Общая протяженность всего участка — около одного километра. В границах полосы отвода дороги уже вырубают деревья.

«Эти мероприятия согласованы со всеми службами. Мы вырубаем деревья только в границах обозначенных зон. Деловой пиломатериал отдаем лесникам», — пояснил Денис Попрядухин, заместитель директора «Барнаульского ДСУ-4».

Отметим, что работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость объекта превышает 290 млн рублей. Полностью закончить реконструкцию планируют к октябрю 2020 года.