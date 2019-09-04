Чудом проскочила. В Барнауле таксист чуть не сбил девушку

Вечером 3 август на пешеходном переходе около бывшего Дома быта (пр. Ленина, 106) водитель такси чуть не сбил девушку. Видео в ВК выложил « Инцидент Барнаул ».

Регистратор зафиксировал, что по нерегулируемому пешеходному переходу шли три человека. Когда девушка в оранжевой куртке увидела набиравшее скорость такси, она побежала вперед. В самый последний момент ей удалось отскочить от корпуса автомобиля и выбежать на газон. Два других пешехода пропустили такси и пошли дальше.

Очевидцы происшествия зафиксировали госномер автомобиля. Одни пишут, что таксист превысил скорость. Другие — что ехал разрешенные 60 км\ч. Однако в комментариях отмечают, что водитель должен был снизить скорость перед пешиходным переходом, а он ее наоборот увеличил.