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Автоновости

Чудом проскочила. В Барнауле таксист чуть не сбил девушку

Вечером 3 август на пешеходном переходе около бывшего Дома быта (пр. Ленина, 106) водитель такси чуть не сбил девушку. Видео в ВК выложил «Инцидент Барнаул».

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
СС0

Регистратор зафиксировал, что по нерегулируемому пешеходному переходу шли три человека. Когда девушка в оранжевой куртке увидела набиравшее скорость такси, она побежала вперед. В самый последний момент ей удалось отскочить от корпуса автомобиля и выбежать на газон. Два других пешехода пропустили такси и пошли дальше.

Очевидцы происшествия зафиксировали госномер автомобиля. Одни пишут, что таксист превысил скорость. Другие — что ехал разрешенные 60 км\ч. Однако в комментариях отмечают, что водитель должен был снизить скорость перед пешиходным переходом, а он ее наоборот увеличил.

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