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21 ноября
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Автоновости

«Чушь какая-то»: Путин отреагировал на новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде. Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал президент.

Он признал необходимость дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотических средств, но отметил что их нужно вводить поэтапно.

Президент также раскритиковал Минтруд, напомнив, что МРОТ в стране составляет 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек.

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое," - прокомментировал Путин.

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