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Автоновости

Чуйский тракт под Барнаулом расширят для взлета военных самолетов

Три километра трассы Р-256 «Чуйский тракт» около Новоалтайска расширят до 4-х полос. Сделают это не для удобства водителей, а чтобы использовать трассу в качестве взлетно-посадочной полосы (ВПП), следует из документов на сайте госзакупок.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

ВПП сделают на отрезке от придорожного комплекса «Облепиха» до Баюновский ключей. Как следует из материалов сайта госзакупок, ВПП нужна специальной авиационной технике, которую используют при ликвидации последствий ЧС. Два источника в транспортной отрасли сообщили altapress.ru, что этот объект будет двойного назначения — в том числе (а, возможно, даже в первую очередь) его построят для военных.

Комплекс придорожного сервиса &quot;Облепиха&quot;.
Комплекс придорожного сервиса «Облепиха».
Анна Зайкова

Власти готовы потратить на расширение трехкилометрового участка до 1,4 млрд рублей. Сумма большая потому, что трассу надо полностью разобрать, сделать бетонное основание, расширить, а также обустроить асфальтированный объезд участка, который при необходимости станет ВПП.

На разработку проекта реконструкции этого отрезка Чуйского тракта выделили 39 млн рублей.

Отметим, что расширение «Чуйского тракта» на отрезке от Новоалтайска до Бийска не входило в ближайшие планы дорожников. Ранее они озвучивали, что намерены сперва сделать трассу полностью четырехполосной в новосибирском направлении. В частности, в 2019 году они расширят 10 км тракта на подъезде к Тальменке.

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