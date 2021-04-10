10 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Чуйский тракт расширят на двух участках

Строительство четырех полос движения на федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» остается одной из главных задач дорожников. В этом году стартуют работы на двух объектах общей протяженностью 10 км, сообщает минтранс региона.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
altay.rosavtodor.ru

Первый участок находится в Тальменском районе (143−150 км). Он станет продолжением четырехполосной дороги, построенной в 2019 году на маршруте от Барнаула в сторону Новосибирской области.

Проезжую часть на этом участке расширят до 14 м: четыре полосы по 3,5 м каждая. Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки разделят металлическими барьерными ограждениями, построят разворотные петли в районе Новоеловской птицефабрики и на 149-м км трассы, вблизи райцентра.

Для удобства местных жителей возле населенного пункта Красный Боец оборудуют заездные карманы для общественного транспорта, установят новые остановочные павильоны и освещение на пешеходном переходе.

Еще один объект — участок перед въездом в Бийск со стороны Барнаула (341−344 км). Чтобы расширить дорогу, здесь необходимо переустроить коммуникации, а также удлинить и заменить водопропускные трубы.

Предварительно дорожники усилят несущую способность грунтов на объекте, для этого применят технологию, ранее не использовавшуюся в Алтайском крае, — цементацию грунтов инъекционным способом. Также в этом году выполнят работы по возведению земляного полотна, высота насыпи составит более трех метров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость