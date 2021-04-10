Чуйский тракт расширят на двух участках

Строительство четырех полос движения на федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» остается одной из главных задач дорожников. В этом году стартуют работы на двух объектах общей протяженностью 10 км, сообщает минтранс региона.

Первый участок находится в Тальменском районе (143−150 км). Он станет продолжением четырехполосной дороги, построенной в 2019 году на маршруте от Барнаула в сторону Новосибирской области.

Проезжую часть на этом участке расширят до 14 м: четыре полосы по 3,5 м каждая. Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки разделят металлическими барьерными ограждениями, построят разворотные петли в районе Новоеловской птицефабрики и на 149-м км трассы, вблизи райцентра.

Для удобства местных жителей возле населенного пункта Красный Боец оборудуют заездные карманы для общественного транспорта, установят новые остановочные павильоны и освещение на пешеходном переходе.

Еще один объект — участок перед въездом в Бийск со стороны Барнаула (341−344 км). Чтобы расширить дорогу, здесь необходимо переустроить коммуникации, а также удлинить и заменить водопропускные трубы.

Предварительно дорожники усилят несущую способность грунтов на объекте, для этого применят технологию, ранее не использовавшуюся в Алтайском крае, — цементацию грунтов инъекционным способом. Также в этом году выполнят работы по возведению земляного полотна, высота насыпи составит более трех метров.