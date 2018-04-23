Автоновости

Дорожники расширят опасный участок Чуйского тракта и установят разделители

Сегодня, 18:12.
Автоновости

Дорожники начали ремонтировать Чуйский трак. На одном участке трассы они поднимут земляное полотно, а на другом — расширят проезжую часть и установят металлическое барьерное ограждение, сообщает официальный сайт Алтайского края

Мост на Чуйском тракте.
Мост на Чуйском тракте. Фото : uprdoraltay.ru.

Ремонт начался на трех участках Чуйского тракта: в Зональном, Бийском и Красногорском районах Алтайского края. 

На отрезке с 336 по 341 км (от поворота на село Шубенка до Ждановского лога) сделают капитальный ремонт. Последний лог перед Бийском сложен для водителей, особенно зимой. Дорожники планируют поднять земляное полотно на 5 метров и сделать участок более пологим.

В Бийском районе завершают капитальный ремонт четырехполосного участка дороги с 368 по 374 километр (в районе поселка Чуйского). Проезжую полосу расширят, разделительную полосу обустроят при помощи металлического ограждения. Это позволит исключить выезд автомобилей "на встречку".

А далее, по направлению к Республике Алтай отремонтируют участок с 384 по 400 км (от Сросток и чуть дальше Березовки). Здесь установят дополнительные дорожные знаки. 

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