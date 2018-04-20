На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет.

ДТП произошло в 7:15 в Рубцовском районе. Автомобиль съехал с дороги, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за гололеда. Altapress.ru писал, что 20 апреля в некоторых районах Алтайского края выпал снег.

Напомним, на Алтае 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков.

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