На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет.

В Алтайском крае утром 20 апреля иномарка съехала с дороги, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
ДТП произошло в 7:15 в Рубцовском районе. Автомобиль съехал с дороги, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Очевидцы предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за гололеда. Altapress.ru писал, что 20 апреля в некоторых районах Алтайского края выпал снег.
Напомним, на Алтае 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков.
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