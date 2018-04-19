На Алтае КамАЗ протаранил "Соболь" "Почты России". Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае КамАЗ протаранил "Соболь" "Почты России". Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае КамАЗ протаранил "Соболь" "Почты России". Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в в Улаганском районе, на 27 километре дороги "Акташ—Улаган—Балыктуюль". Водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ГАЗом-27527 "Соболь" "Почты России". За рулем грузовика был 32-летний житель Алтайского края, ГАЗом управлял 52-летний житель Улаганского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил травмы. Он обратился в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Известно, что в момент аварии мужчины были трезвыми.

Напомним, ночью 18 апреля в Барнауле опрокинулся Lexus, погибли два человека.

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