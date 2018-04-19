В Алтайском крае сбили маленького велосипедиста

В Рубцовском районе автомобиль Hyundai сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в селе Безрукавка. Автомобиль Hyundai под управлением 18-летнего водителя наехал на маленького велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
Ребенка увезли в горбольницу №1. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 17 апреля на Алтае автомобиль Honda насмерть сбил 6-летнего мальчика.
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