Автоновости

В Алтайском крае сбили маленького велосипедиста

Сегодня, 11:04.
Автоновости

В Рубцовском районе автомобиль Hyundai сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото : Дмитрий Кудрявцев.

ДТП произошло в селе Безрукавка. Автомобиль Hyundai под управлением 18-летнего водителя наехал на маленького велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Ребенка увезли в горбольницу №1. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 апреля на Алтае автомобиль Honda насмерть сбил 6-летнего мальчика.

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