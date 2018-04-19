В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с Lexus в Барнауле

В Барнауле опрокинулся автомобиль Lexus, погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. ДТП произошло ночью 18 апреля.
ДТП произошло в 3:30 на улице Трактовая,33. По предварительной информации, водитель Lexus LS430 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.
В результате аварии водитель и пассажир скончались на месте ДТП до приезда медиков. Личности погибших устанавливают.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Lexus сильно смяло.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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