Ночью в Барнауле Lexus разбился на повороте. Есть жертвы

ДТП произошло на ул. Трактовой в сторону Пивзавода около 4:00. Автомобиль "Lexus 430", по словам очевидцев в паблике Barnaul22, не "вписался" в поворот.

Разбитый "Лексус". Фото: vk.com/barneos22. Разбитый "Лексус". Фото: vk.com/barneos22. Разбитый "Лексус". Фото: vk.com/barneos22. Оказавшиеся на месте происшествия барнаульцы говорят, что в аварии погибли два человека.