На Алтае автомобиль Honda насмерть сбил 6-летнего мальчика.

ДТП произошло на 535 км Чуйского тракта в 8:25 утра. Автомобиль Honda Stepwgn под управлением 58-летнего мужчины наехал на 6-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель был трезв. Полицейские возбудили уголовное дело, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 апреля на алтайской трассе жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем.