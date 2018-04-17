На алтайской трассе жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем

В Алтайском крае жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем. Фото : vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем. Фото : vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем. Фото : vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем. Фото : vk.com/pbrub22rus.

ДТП произошло на 311 км трассы А-322. Водитель автомобиля Nissan Terrano двигался от села Веселоярск в сторону Рубцовска. Для обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом-21093, которым управлял 21-летний юноша.

После удара Nissan влетел в движущийся трактор МТЗ с углем. За рулем был 47-летний водитель.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТП. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, недавно на алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле погиб водитель.

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