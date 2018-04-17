На алтайской трассе жестко столкнулись два автомобиля и трактор с углем

На алтайской трассе 16 апреля произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и трактора, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло на 311 км трассы А-322. Водитель автомобиля Nissan Terrano двигался от села Веселоярск в сторону Рубцовска. Для обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом-21093, которым управлял 21-летний юноша.
После удара Nissan влетел в движущийся трактор МТЗ с углем. За рулем был 47-летний водитель.
Медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТП. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, недавно на алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле погиб водитель.
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