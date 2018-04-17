На алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

Смертельное ДТП произошло на 36 километре дороги Быстрый Исток — Ануй — Ануйское Смоленского района, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны села Усть-Ануй в направлении Старотырышкино и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 16 апреля в Барнауле Toyota протаранила многоэтажку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.