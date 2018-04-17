На алтайской дороге в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны села Усть-Ануй в направлении Старотырышкино и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 апреля в Барнауле Toyota протаранила многоэтажку.