На Алтае Toyota перевернулась на крышу, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае Toyota перевернулась на крышу, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в селе Шебалино около 5:25 утра. Toyota Corona, под управлением пьяного 34-летнего мужчины, съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель получил различные травмы, его увезли в больницу.

На снимках с места ДТП видно, что Toyota получила серьезные повреждения.

Напомним, ночью 18 апреля в Барнауле опрокинулся Lexus, погибли два человека.

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