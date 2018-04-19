В Республике Алтай, 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков, сообщают ГУ МВД региона.
На Алтае Toyota перевернулась на крышу, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota перевернулась на крышу, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в селе Шебалино около 5:25 утра. Toyota Corona, под управлением пьяного 34-летнего мужчины, съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся на крышу.
Водитель получил различные травмы, его увезли в больницу.
На снимках с места ДТП видно, что Toyota получила серьезные повреждения.
Напомним, ночью 18 апреля в Барнауле опрокинулся Lexus, погибли два человека.
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