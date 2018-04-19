Автоновости

На Алтае Toyota перевернулась на крышу, водителя госпитализировали

Сегодня, 13:38.
Автоновости

В Республике Алтай, 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков, сообщают ГУ МВД региона.

ДТП произошло в селе Шебалино около 5:25 утра. Toyota Corona, под управлением пьяного 34-летнего мужчины, съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель получил различные травмы, его увезли в больницу.

На снимках с места ДТП видно, что Toyota получила серьезные повреждения. 

Напомним, ночью 18 апреля в Барнауле опрокинулся Lexus, погибли два человека.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus