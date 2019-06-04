Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют из-за военных

Движение будет перекрыто:
5 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.
7 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
5 и 7 июня в Алтайском крае из-за прохождения военных колонн перекроют движение для всех видов транспорта на Чуйском тракте в районе поселка Сибирский (садоводство «Горизонт»), сообщили в алтайской Госавтоинспекции.
Движение будет перекрыто:
5 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.
7 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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