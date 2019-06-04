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Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют из-за военных

5 и 7 июня в Алтайском крае из-за прохождения военных колонн перекроют движение для всех видов транспорта на Чуйском тракте в районе поселка Сибирский (садоводство «Горизонт»), сообщили в алтайской Госавтоинспекции.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Движение будет перекрыто:

5 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.

7 июня с 6:50 до 7:30, с 16:20 до 17:00.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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