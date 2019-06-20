Чуйский тракт вновь перекроют из-за военных колонн

Дорогу «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Полковниково» перекроют с 3:10 до 6:10 для всех видов транспорта.
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
21 июня в Алтайском крае закроют для движения часть Чуйского тракта, предупредили в краевой ГИБДД. Это связано с плановым движением военных колонн.
Дорогу «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Полковниково» перекроют с 3:10 до 6:10 для всех видов транспорта.
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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