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Чуйский тракт вновь перекроют из-за военных колонн

21 июня в Алтайском крае закроют для движения часть Чуйского тракта, предупредили в краевой ГИБДД. Это связано с плановым движением военных колонн.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
uprdoraltay.ru

Дорогу «н.п. Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Полковниково» перекроют с 3:10 до 6:10 для всех видов транспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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